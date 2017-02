Andere artikelen







Een nieuwe stekkie

Eindelijk bericht van de woningstichting..

Vorige week mocht ik als eerste naar een appartement kijken en dat gedaan..Ik wist niet wat ik zag maar het was super om het te zien..een appartement op de derde verdieping...( meer zitten er ook niet) Wat een grote kamer maar een klein keuken tegenovergesteld..maar daar kook ik en afwas ik en verder niet..mooie grote slaapkamer en een kleine slaapkamer ..en een grote douche en aparte wc waar ik al jaren naar uit heb gekeken..Ik heb alles bekeken en gelijk Ja gezegd en nu wachten op de sleutels..

Ook zit er een klein schuurtje onder bij de pakeergarage,onder de flat..een mooie lift..en mensen die ik ken..ze kwamen gelijk op me af en zeiden ..heb je de flat gekregen ..en ikke zei ja...gelukkig Kan er nog een paar dingen overnemen ..voor een prikkie..dus nu wachten op de sleutels en dan schoonmaken en behangen..en dan kan ik er in..ben echt blij dat ik hier weg ben..geen vocht of tocht meer..heb zware medicijnen voor me reuma,maar door deze vocht en tocht helpen ze niet..dus hoop dat ze daar in die geïsoleerde flat mijn reuma er toch beter mee kan helpen..Ik zal weer moeten wennen maar dat komt vast goed.





BIBI58 06 feb 2017 18:44 Klinkt goed!

Ik wens je heel veel plezier in je nieuwe woning!